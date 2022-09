Hockey ghiaccio: Migross Asiago ad Innsbruck per la seconda amichevole pre-season

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna in campo domenica 4 settembre 2022 per la seconda partita di pre-season, che giocherà in trasferta alla Tiroler Wasserkraft Arena contro l’HC TIWAG Innsbruck - Die Haie.



QUI MIGROSS ASIAGO: LA SITUAZIONE

Buone notizie per Saracino ha risolto il problema muscolare che l’aveva tenuto ai box nella prima settimana di allenamenti ed ha iniziato a lavorare con i compagni. L’attaccante statunitense non prenderà comunque parte al match per non rischiare ricadute immediate.

Risolte anche le pratiche burocratiche relative a Porco che domenica 4 settembre scenderà regolarmente sul ghiaccio e dovrebbe essere schierato in linea con Marchetti e Misley.

Tra i pali probabile l’alternanza tra Vallini e Fazio, così come era successo nella partita di Jesenice di martedì.



UNO SGUARDO IN CASA DELL'INNSBRUCK

Gli avversari dell’Innsbruck sono una delle 13 compagini ai nastri di partenza della "win2day ICE Hockey League". La squadra tirolese è guidata in panchina dal 38enne canadese Mitch O’Keefe, che da tre anni ricopre il ruolo di head coach della squadra. La porta è affidata a Tom McCollum, portiere imponente di 188 centimetri per 100 chilogrammi con esperienze in AHL, ECHL, DEL e perfino in NHL (4 partite).

La difesa è composta prevalentemente dai cinque giocatori stranieri, accompagnati dai più giovani compagni di reparto austriaci. Nella retroguardia spicca il nome di Tyler Cuma, giocatore dal doppio passaporto austriaco e canadese, che nel 2008 è stato la prima scelta dei Minnesota Wild al draft NHL.

Anche nel reparto offensivo i giocatori stranieri sono cinque, tutti con curricula molto interessanti, a partire da Adam Helewka e Brad Shaw.



PER I GIALLOROSSI UNA PROVA IMPORTANTE QUELLA IN TIROLO

La squadra di Barrasso avrà così modo di misurarsi contro una diretta concorrente della ICE Hockey League, pur rimanendo ancora con un roster non al completo e con una preparazione e un amalgama ancora acerbe.



L’ingaggio è fissato per le 17 e 30 alla Tiroler Wasserkraft Arena di Innsbruck.