Hockey ghiaccio: Migross Asiago ad Egna per la Supercoppa Italiana 2022

Martedì 6 settembre, alle ore 20 e 30 ad Egna andrà in scena la Supercoppa Italiana tra la Migross Supermercati Asiago Hockey, Campione d’Italia, e gli Unterland Cavaliers, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia.

La squadra stellata dell’Altopiano ha vinto le ultime due edizioni della competizione, giocate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra all’inizio della scorsa stagione a causa del covid, che aveva fatto sì che l’edizione del 2020 venisse posticipata.

L’Asiago con le sue 5 vittorie nella competizione è la squadra che ha conquistato più volte il titolo insieme ai Rittner Buam. Le vittorie giallorosse sono arrivate nel 2003, 2013, 2015, 2020, 2021.



QUI MIGROSS ASIAGO

La Migross Asiago si presenterà ad Egna con le assenze di Mascherin, Moncada, arrivato oggi sull’Altopiano, e Zampieri, uscito malconcio dalla partita di Innsbruck a causa di una ginocchiata rifilatagli da Feldner. Salinitri, smaltito il malessere avuto ieri, dovrebbe tornare a roster, mentre Saracino è pronto per il suo esordio in maglia Stellata.

Quasi certamente in quarta linea sarà utilizzato ancora Edoardo Manganelli, l’attaccante classe 2005 che ha ben figurato in questo avvio di stagione.



QUI UNTERLAND CAVALIERS

I padroni di casa, nati dalla fusione delle società di Egna ed Ora nel 2019, nella passata stagione hanno conquistato la Coppa Italia per la seconda volta consecutiva, bissando il successo dell’edizione 2020/2021. Sarà quindi la seconda sfida tra le due compagini dopo quella del 2021, vinta dall’Asiago per 4-1.

I Cavaliers durante l’estate hanno cambiato categoria, passando in Alps Hockey League dall’Italian Hockey League, e hanno ristrutturato la squadra. La gabbia degli altoatesini è affidata a due portieri italiani: Peiti, arrivato in estate dal Fiemme, e Giovanelli, cresciuto hockeysticamente tra Egna ed Ora.

La retroguardia è stata confermata nella sua quasi totalità, con l’inserimento di un nuovo difensore, il finlandee Luka Nyman, vecchia conoscenza della Alps Hockey League avendo giocato per i Red Bull Hockey Juniors.

In attacco è stato confermato il top-scorer della passata stagione, Filip Kokoska, e in più sono stati aggiunti altri due giocatori finlandesi, Haarala e Markkula.



UN MATCH STELLARE

La partita si preannuncia interessante, l’Asiago avrà sicuramente voglia di rivalsa dopo le prime due partite di pre-campionato, mentre l’Unterland vorrà sicuramente ben figurare e proseguire la striscia di successi dopo le vittorie con i Rittner Buam e i tedeschi del Klostersee.



I biglietti per la partita saranno acquistabili direttamente allo stadio del ghiaccio di Egna al prezzo di 12 euro; il biglietto ridotto è riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e avrà un costo di 8 euro, mentre per i minori di 12 anni l’entrata è libera.



Sarà possibile seguire la partita con Radio Asiago (FM 107.7)