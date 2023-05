Hockey ghiaccio, mercato: dall'Alaska ad Asiago passando per la Scandinavia, la Svizzera e la Slovacchia arriva William Rapuzzi

La Migross Supermercati Asiago Hockey rinforza ulteriormente il suo reparto offensivo con la firma per la stagione 2023/24 del centro statunitense William Rapuzzi: ha 33 anni, è nativo di Anchorage in Alaska, è alto 180 cm e pesa 85 kg.

Il nuovo attaccante Stellato, dopo aver concluso il suo percorso nelle junior americane, ha intrapreso la carriera universitaria giocando per quattro anni, dal 2009 al 2013, nel Colorado College, diventandone anche capitano nell’ultima stagione, in cui realizza 15 goal e serve 20 assist in 42 partite.

Nell’anno seguente gioca in ECHL con gli Idaho Steelheads la sua unica stagione da professionista nel Nord America. In 60 partite realizza 58 punti, a cui si aggiungono altri 5 punti in 11 partite di playoff, che fanno di lui il miglior marcatore della squadra.



Nel luglio del 2014 firma un contratto che lo lega al club svizzero del Visp, militante nella allora NLB. La sua esperienza elvetica con il Visp dura tre stagioni, in cui colleziona numeri da capogiro: il primo anno risulta il secondo miglior marcatore del suo team e dell’intera lega, piazzandosi davanti ad un certo Didomenico, vecchia conoscenza giallorossa, mentre nelle due stagioni successive raggiunge il secondo e primo posto nella classifica interna e rimane sempre stabile nei primi dieci del campionato. Il suo bottino in tre stagioni parla di 175 punti (76 goal e 99 assist) in 130 partite di regular season e di 13 punti in 21 apparizioni ai playoff.

Nella sua esperienza svizzera colleziona anche tre gettoni in NLA, vestendo ai playoff la maglia dei Rapperswil-Jona Lakers in un’occasione e quella dello Zug in due.



Dalla Svizzera passa alla Norvegia per giocare con gli Stravanger Oliers, stagione che gli serve da trampolino per approdare nella Liiga finlandese con il Vaasan Sport.

Al termine di due positive stagioni in Scandinavia, l’approdo nella EBEL/ICEHL con i Dornbirn Bulldogs. Dopo una prima stagione in cui realizza 27 punti in 39 partite, nella seconda si prende il ruolo di top scorer dei suoi e di 5° milgior marcatore della lega con 50 punti in 48 partite.

Nel 2021 firma per lo Slovan Bratislava e disputa una stagione memorabile, che lo porta ad essere il terzo miglior marcatore della Extraliga slovacca e a vincere il titolo con la squadra capitolina.

La passata stagione è contraddistinta da un infortunio che lo tiene ai box per quasi tutta la stagione e lo porta a separarsi consensualmente dallo Slovan. Nel finale di stagione Rapuzzi torna sul ghiaccio, nuovamente in Svizzera, ma questa volta per l’Olten che ha pensato a lui come rinforzo per il rush finale del campionato.



«Si tratta di un giocatore di grande esperienza e che si è dimostrato sempre molto professionale – spiega il direttore sportivo dell'Asiago Hockey 1935– è un giocatore in grado di imporsi sia come regista che come goleador. Si è detto molto motivato a riscattare la stagione scorsa in cui ha dovuto rimanere fermo a lungo».