Hockey ghiaccio: Mahbod a rinforzo dell'attacco di Migross Asiago

Un nuovo attaccante vestirà la maglia della Migross Supermercati Asiago Hockey dopo l'infortunio occorso a Nick Saracino contro gli ungheresi del Fehérvàr: l'italoamericano è andato KO dopo essere stato colpito sotto l'orecchio da un disco. E' stato ricoverato, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ed ora è stato dimesso dall'ospedale, ma dovrà seguire un lungo periodo di convalescenza: con le botte in testa non si scherza.

Il nuovo giocatore giallorosso è 33enne Samson Mahbod. Nativo di Montréal in Québec, è un'ala di 175 cm per 77 kg che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centro.

Cresciuto nelle leghe giovanili del Québec, ha giocato 164 partite condite da 168 punti nella QMJHL a cavallo tra il 2005 e il 2010.

Dal 2010 al 2013 inizia il suo percorso nell’hockey professionistico, giocando in ECHL e in CHL. In East Coast, dividendo la sua esperienza tra più compagini, gioca 57 partite e mette a segno 29 punti, mentre nella Central Hockey League veste la maglia degli Arizona Sundogs in 43 occasioni, realizzando 22 punti.

MAHBOD DAL 2013 IN EUROPA

Ad inizio 2013 si trasferisce per la prima volta in Europa, giocando il finale di stagione in Polonia con il Katowice. Nell’estate dello stesso anno firma un contratto con il KH Sanok, un altro team del campionato polacco, che trascina al titolo realizzando 104 punti in 53 partite e diventando il giocatore con più assist e punti sia della regular season che dei playoff.

Nelle stagioni seguenti resta sempre in Europa, giocando in alcuni dei migliori campionati del mondo, tra cui: la KHL russa, la DEL tedesca, la Liiga finlandese, la Extraliga ceca e quella slovacca.

Nel 2016/17 gioca anche in EBEL con la squadra di Zagabria, con cui nella stagione precedente aveva partecipato alla KHL, e in 37 partite mette a segno 15 goal e serve 22 assist.

Nella passata stagione si unisce all’HK Dukla Trencin della Extraliga slovacca, realizzando quasi un punto di media a partita e terminando la regular season con 8 goal e 11 assist in 20 partite, mentre ai playoff fornisce 2 assist in 4 partite.



IL DS TESSARI: "GIOCATORE DI TALENTO ED ESPERIENZA CHE SA ESSERE DECISIVO"

«Si tratta di un gran pattinatore – dice il DS Renato Tessari – È un giocatore che ha grande talento ed è spesso decisivo in fase realizzativa. Penso che saprà mettere al servizio della squadra la sua grande esperienza, considerato il suo passato in alcuni dei più importanti campionati europei».

Samson Mahbod vestirà la maglia Stellata numero 10 non appena saranno espletate tutte le pratiche burocratiche per il suo arrivo ad Asiago.