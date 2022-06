Hockey ghiaccio: la Migross Asiago conferma lo staff tecnico e coach Barrasso rinnova per 2 anni

La Migross Supermercati Asiago Hockey fa sapere con una nota diffusa giovedì 16 giugno che il coach statunitense Tom Barrasso, 57 anni di Boston, sarà l’allenatore della squadra per le prossime due stagioni, 2022-2023 e 2023-2024.

L’allenatore dopo essere tornato sull’Altopiano lo scorso inverno a stagione in corso per prendere il posto di Mattila, guiderà gli Stellati nella prima storica stagione di ICE Hockey League.

Nella scorsa stagione il coach statunitense è riuscito a vincere un’altra Alps Hockey League, dopo quella del 2018, e a conquistare il titolo di Campione d’Italia che gli era sfuggito nella prima esperienza asiaghese. Si è trattato della prima doppietta Scudetto-Alps Hockey League per la squadra giallorossa.



CONFERMATO TUTTO LO STAFF TECNICO VINCENTE

Insieme a Barrasso viene confermato anche il resto dello staff tecnico alla guida del team, ovvero Jorma Valtonen come allenatore portieri e Nicola Tessari come assistente allenatore.

Jorma Valtonen, 75enne finlandese, leggenda dell’hockey finnico e membro della “Hall of Fame” finlandese e della IIHF, per la terza stagione consecutiva seguirà i portieri Stellati. Il suo ottimo lavoro è sotto gli occhi di tutti, che hanno potuto vedere come i portieri siano migliorati nel corso di questi anni, dando più sicurezza ed affidabilità a tutto il reparto arretrato.

Il ruolo di assistente allenatore sarà ricoperto ancora una volta da Nicola Tessari, che ha assunto l’incarico da quando ha deciso di interrompere la sua carriera da giocatore nel 2016. Affiancherà Barrasso nella gestione della squadra, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per le partite.



IL DIRETTORE SPORTIVO RENATO TESSARI COMMENTA LE CONFERME

«Lo staff tecnico è stato confermato nel segno della continuità, dopo quella che è stata un’annata di successi - afferma Renato Tessari, direttore sportivo di Migross Asiago -. Probabilmente al coaching staff attuale verranno affiancate altre figure che andranno a completare questo terzetto, portando ulteriori competenze ed esperienza».

Prosegue poi il DS in riferimento al mercato dei giocatori: «Con Barrasso e gli altri due coach abbiamo già gettato le basi nella costruzione del roster che affronterà la prossima stagione, mantenendo come punti di riferimento lo sviluppo dei nostri giovani e la sostenibilità economica».



La società con queste conferme è sicura di dare alla squadra uno staff di assoluto valore - si legge nella conclusione della nota diffusa giovedì 16 giugno -, che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare per il bene del team, raccogliendo importanti risultati sia in termini di crescita dei giocatori, sia di trofei.