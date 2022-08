Hockey ghiaccio: Iacobellis resta in Canada e da Vienna arriva alla Migross Asiago Luke Moncada nato in Ontario

Per l'attacco Stellato arriva Moncada in sostituzione di Iacobellis!

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha ingaggiato per la stagione 2022-2023 l’attaccante Luke Moncada, che approderà ad Asiago per sostituire il campione Iacobellis.

La società si è trovata a dover tornare ad operare sul mercato per il mancato arrivo di Steven Iacobellis, che negli ultimi giorni ha comunicato di aver trovato un lavoro in Canada e che conseguentemente non avrebbe fatto ritorno ad Asiago.

La Migross Asiago, sondato immediatamente il mercato, ha concluso un accordo con Luke Moncada, attaccante canadese di 22 anni, nativo di Markham in Ontario.

Moncada è un giocatore dotato di un ottimo fisico, 185 centimetri d'altezza per 98 chilogrammi di peso, che nella passata stagione ha giocato 54 partite in ICE Hockey League con i Vienna Capitals, realizzando 4 goal e servendo 7 assist per un totale di 11 punti.

Prima del suo approdo in Europa ha trascorso quattro stagioni in Ontario Hockey League: la prima con i Guelph Storm, mentre le restanti tre con i North Bay Battalion. Nella sua ultima stagione di OHL è stato top-scorer del suo team con 60 punti in 62 partite.

Il direttore sportivo degli Stellati dell'altopiano Tessari si esprime così sul nuovo numero 28 dei giallorossi:

«Si tratta di un centro puro, molto bravo tatticamente e difensivamente e che negli anni ha dimostrato di sapersi sempre migliorare. Le sue caratteristiche sono molto diverse da quelle di Iacobellis, ma è un giocatore che fa sicuramente al caso nostro».