Hockey ghiaccio: Giovanni Pertile torna in giallorosso ad Asiago

Giovanni Pertile torna a casa per vestire la maglia numero 77 della Migross Supermercati Asiago Hockey!

Il 20enne asiaghese si unirà alla squadra giallorossa per la prossima stagione di ICEHL dopo sette stagioni passate nel settore giovanile dell’Ambrì-Piotta in Svizzera.

Dopo aver giocato fino al 2016 nel settore giovanile stellato, Pertile si trasferisce in Svizzera, più precisamente ad Ambrì nel Canton Ticino. Gioca per sette stagioni con la maglia biancoblu, facendo tutta la trafila dall’U15 Elite all’U20 Elite.

Nella stagione scorsa il giovane asiaghese ha terminato il campionato al secondo posto della classifica marcatori interna con 30 punti in 47 partite, risultando il giocatore con più goal tra i suoi grazie alle 19 reti messe a segno.



LA GRANDE UMILTA' DEL GIOVANE GIOCATORE ASIAGHESE

«È stata una bella esperienza, che mi ha insegnato e migliorato molto, sia come persona che come giocatore - racconta Pertile della permanenza in terra elvetica -. Non è stato facile all’inizio, ma poi con l’andare del tempo mi sono ambientato e ho trovato il mio equilibrio».

«Adesso sono felice di tornare ad Asiago! Casa è sempre casa e meglio di qua non si può stare.



Considerato che è da tanto tempo che non gioco in Italia - sottolinea il giovane -, voglio mostrare i miei miglioramenti e che giocatore sono diventato in queste stagioni. Mi impegnerò tanto e spero di ritagliarmi un posto in squadra. Il mio obiettivo principale sarà quello di aiutare la squadra, senza pensare a me stesso».