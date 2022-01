Hockey ghiaccio: Finoro rinforza l'attacco della Migross Asiago

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha reso noto l’ingaggio di Giordano Finoro, giovane italo-canadese di 23 anni.

Finoro nasce a Guelph in Ontario il 17 maggio del 1998, è un centro di 183 centimetri e 95 chilogrammi di stecca destra.

Nella sua carriera ha giocato nelle leghe junior canadesi, giocando principalmente in OHL con i Barrie Colts e in QMJHL con i Gatineau Olympiques, raccogliendo dei buoni risultati in termini statistici.

Nel 2019 entra a far parte del team dell’università di Guelph, militante nella lega USport, dove rimane fino a questa stagione. Con il team universitario gioca un’ottima prima stagione, realizzando 24 punti (13 goal e 11 assist) in 26 partite. Nella passata stagione il campionato è rimasto fermo a causa del covid, che ha fermato anche la stagione attuale, nella quale il nuovo attaccante stellato aveva segnato 3 goal e servito 2 assist nelle 7 partite giocate.





«Credo sia un ottimo investimento in prospettiva, essendo un giocatore dalle buone doti tecniche e una persona seria e professionale», ha commentanto sull'acquisizione il direttore sportivo asiagheseFinoro era inizialmente destinato a concludere la stagione con il farm-team delin, ma i tempi del tesseramento e l’approvazione del trasferimento da parte delle federazione canadese hanno reso questo passaggio impossibile. Il giocatore rimane quindi a disposizione dellae diche, con tutta probabilità, potrà già schierarlo nella partita di domani.