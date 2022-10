Hockey ghiaccio, Continental Cup: Migross Asiago batte anche Jesenice (5-2) e si qualifica per il girone F di semifinale

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince anche l’ultimo atto del Gruppo D di Continental Cup, regolando lo Jesenice con il risultato di 5 a 2, e stacca il biglietto per la semifinale che si giocherà a Nitra, Slovacchia, il mese prossimo.

Nel roster coach Barrasso però perde Finoro ma ritrova Moncada.



PRIMO TEMPO - ASIAGO-JESENICE, 2-1

Partita che comincia nei migliori dei modi per la Migross Asiago che dopo neanche tre minuti va in vantaggio con un fendente di Marchetti. I giallorossi raddoppiano al 7’ in powerplay con Vankus, che con un tiro chiude una bella triangolazione con Magnabosco e McShane. Gli ospiti, anche loro in superiorità numerica, si rifanno sotto dopo la metà tempo con Glavic che devia tra i gambali di Fazio un tiro di Blomberg dalla blu. Nei minuti seguenti si assiste ad una fase di stallo in cui le due squadre faticano a produrre gioco e quindi alla sirena il risultato vede gli Stellati condurre 2-1.



SECONDO TEMPO - ASIAGO-JESENICE, 2-0

Nei primi minuti del secondo tempo lo Jesenice ha una buona occasione con Jezovsek che viene murato da Fazio. L’Asiago risponde poco dopo con una bella triangolazione conclusa con un tiro di Vankus su cui arriva Karjalainen con il gambale. Al 15’ i Giallorossi segnano ancora e si portano sul 3-1 con Saracino, che sfrutta un rebound dopo un tiro di Salinitri per battere il portiere finlandese. Gli Stellati continuano ad essere pericolosi e trovano anche la quarta rete con Salinitri che, dopo un’azione insistita, deposita in rete un passaggio di McShane.



TERZO TEMPO - ASIAGO-JESENICE, 1-1

Nella terza ed ultima frazione lo Jesenice prova a riaprire la contesa con una rete di Svetina in inferiorità numerica. L’Asiago dopo sei minuti ristabilisce le distanze con McShane che mette il disco alle spalle di Karjalainen dopo che Moncada aveva recuperato un disco in zona offensiva. Nei restanti minuti non ci sono grandi occasioni da segnalare e così alla sirena l’Odegar può festeggiare la qualificazione al Girone F di Continental Cup che si giocherà a Nitra in Slovacchia dal 18 al 20 novembre.



TABELLINO - MIGROSS ASIAGO-JESENICE, 5-2

MIGROSS ASIAGO: Vallini (Fazio), Casetti, Gazzola, Misley, Saracino, Marchetti, Forte, Gios, Salinitri, McShane, Magnabosco, Rutkowski, Rigoni #89, Stevan, Vankus, Moncada, Longhini, Rigoni #19, Zampieri.

COACH: Barrasso.

JESENICE: Karjalainen (Avsenik), Urukalo, Prostor, Polcs, Pance, Galushkin, Rep, Blomberg, Sersen, Jezovsek, Ulamec, Scap, Planko, Lesnicar, Svetic, Glavic, Bohinc, Rajsar, Jenko, Pretnar, Kumanovic.



COACH: Glavic.RETI: 2:52 (A) 1-0 Marchetti, 7:07 (A) 2-0 Vankus (McShane) PP, 11:45 (J) 2-1 Glavic (Blomberg, Svetina) PP, 35:02 (A) 3-1 Saracino (Gazzola) PP, 38:25 (A) 4-1 Salinitri (McShane),43:52 (J) 4-2 Svetina (Scap) PK, 49:16 (A) 5-2 McShane (Moncada)