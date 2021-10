Hockey ghiaccio, Continental Cup: Asiago in trasferta ad Amiens e tre partite in programma

I Giallorossi dell'Altopiano di Asiago a partire da venerdì 22 ottobre fino a domenica 24 sono ad Amiens in Francia, dove avrà luogo il secondo round della Continental Cup.

Sarà un’entusiasmante corsa a 4 per guadagnare un posto in semifinale: il programma prevede 2 match al giorno, e per i tifosi che vorranno seguire la competizione da casa è previsto lo streaming gratuito raggiungibile al link https://www.fanseat.com/ice-hockey

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER ASIAGO ALLA CONTINENTAL CUP

L’Asiago se la dovrà vedere con gli ormai avversari storici in AlpsHL dello Jesenice (alle 16.00 del 22/10), i qualificati dal round 1 i rumeni dello Corona Brasov (alle 16.00 di sabato 23 ottobre) e, nell’ultima giornata, con i padroni di casa dell’Amiens Gothiques (alle 18 del 24 ottobre).

I Leoni dovranno giocare 3 partite che hanno tutte il sapore della finale, in tornei cosi brevi un passo falso spesso non ha margini di recupero. Tutte le squadre hanno l’ambizione di passare al turno successivo, ci aspettano 3 giorni di gare avvincenti e spettacolari, con gli Stellati, che con l’orgoglio, l’agonismo e spinti dal calore dei tifosi che li accompagneranno ad Amiens, metteranno sul ghiaccio tutto quello che hanno per compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa.