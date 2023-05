Hockey ghiaccio: Bryce Misley in giallorosso ad Asiago fino al 2026

Bryce Misley rimarà un giocatore della Migross Supermercati Asiago Hockey fino al 2026.

La società ha esercitato l’opzione prevista nel contratto firmato la scorsa estate per prolungare il rapporto per le prossime tre stagioni.

Il numero 9 stellato è arrivato sull’Altopiano dopo aver giocato in AHL con gli Iowa Wild e in ECHL con gli Iowa Heartlanders. In precedenza era stato membro della squadra dell’Università del Vermont per quattro stagioni, venendo "draftato" dai Minnesota Wild al 4° round nell’estate del 2017.



MISLEY SI E' AMBIENTATO AD ASIAGO

La sua prima stagione in giallorosso si è conclusa con un bottino di 39 punti, composto da 9 goal e 30 assist in 50 partite di ICEHL, 48 di regular season e 2 di pre-playoff. In Continental Cup, invece, ha messo a referto 5 goal e 5 assist in 9 partite.





«È un giocatore che è cresciuto tantissimo nell’arco della stagione – dichiara il direttore sportivo di Asiago Hockey– ha grandi potenzialità, considerata anche l’età. Il cambio di ruolo penso gli abbia giovato molto: da ala ha reso molto di più che da centro. Non è solo un buon giocatore ma anche un ragazzo intelligente e in grado di ascoltare i consigli che gli vengono dati».