Hockey ghiaccio: Asiago saluta la "saracinesca" Johnny Vallini

Gianluca Vallini, portiere classe 1993, originario di Bolzano, ha deciso che è tempo di riavvicinarsi a casa e ai propri affetti, ponendo così fine ad un rapporto con l'Asiago Hockey 1935 che durava dall’estate del 2019. In quattro stagioni si sono accumulati ricordi, emozioni e trofei: tre Scudetti, un’Alps Hockey League e tre Supercoppe Italiane.





«Ho deciso di riavvicinarmi a casa per poter stare di più con la mia famiglia e mia moglie. – esordisce Jonny, che poi prosegue - È stata un decisione difficilissima da prendere, ma credo sia quella giusta. Voglio ringraziare tutti: i miei compagni di squadra, la società, lo staff e non da ultimi i tifosi giallorossi e la Curva Sud. Per me Asiago sarà sempre una seconda casa, dove ho instaurato bellissimi rapporti e trovato tanti amici. Grazie di cuore a tutti per questi quattro anni».La società esprime in una nota un grande ringraziamento a Jonny Vallini per la professionalità e l’attaccamento dimostrato nei confronti della maglia giallorossa sin dal primo giorno e gli augura il meglio per il suo futuro, dentro e fuori dal ghiaccio.