GSH Trissino vince la coppa di Eurolega dell'hockey su pista in Portogallo

Dopo Follonica Hockey anche il GSH Trissino conquista la massima competizione europea per club dell'hockey su pista spezzando la supremazia portoghese, spagnola e catalana. Sede della "final four" Torres Novas in Portogallo che i romani fondarono come Nova Augusta.

In semifinale ieri i blucelesti di Trissino hanno battuto l'altra squadra italiana la Gamma Innovation Sarzana per 4-0. Il punto di forza dei vicentini è stata la precisione nel tiro a rete: in gol con una doppietta la stella oramai contesa a livello internazionale, il giovane vicentino Giulio Cocco, e poi i suoi compagni di squadra Manuel Garcia e Joao Pinto.

LA FINALE FINISCE 4-4: DECIDONO I RIGORI

In finale la sfida era tra i berici del Trissino e gli iberici del DC Valongo (Portogallo) squadra considerata imbattibile e contro la quale è servita tutta l'esperienza internazionale dei giocatori di casa in vallata dell'Agno.

Il Valongo, composto da una roster particolarmente giovane, sabato ha battuto un'altra squadra portoghese fatta però da veterani, il Tomar.

Domenica 15 maggio nel tempio dell'hockey di Torres Novas Trissino e Valonga hanno pareggiato nei tempi regolamentari sul 4-4. In rete per i veneti Andrea Malagoli con una doppietta, Davide Gavioli e il solito fuoriclasse Giulio Cocco.

Per i lusitani in rete Diogo Barata, doppietta di Ponte Facundo, e gol di Facundo Navarro.

In vantaggio per 3-2 il Valongo nel primo tempo, nella ripresa i blucelesti recuperano e pareggiano.

Niente reti nei supplementari. Mentre ai rigori i veneti sono andati in vantaggio sul 3-1. Il risultato finale è di 7-5 che regala la coppa europea più importante per club, quella dell'Eurolega, proprio ai blucelesti dell'Ovest Vicentino allenati da Alessandro Bertulucci.