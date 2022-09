Gli under 16 dei Tennis Comunali Vicenza conquistano il primo posto nella finale di Macroarea Nordest

La squadra Under 16 di Tennis Comunali Vicenza conquista il primo posto nelle finali di Macroarea Nord Est e accede così alla fase nazionale che metterà in palio il titolo tricolore, nel prossimo fine settimana, sui campi del TC Padova.

Dopo la vittoria d’esordio contro il Tennis Campagnuzza (3-0) e quella contro il River Sporting Club, decisivo è stato il successo per 2-1 contro il CT Scaligero piegato al long tie-break del doppio dopo che i due singolari si erano conclusi con un successo per parte.

Alessandro Battiston (2.6), infatti, si arrende a Samuele Seghetti (2.5) per 7-6 3-6 3-6.

Kilian Dallapiazza (2.8), invece, regola Leonardo Veronese (3.1) con il punteggio di 6-3 6-4.



«La prima partita, durata tre ore, è stata di altissima qualità ed intensità – commenta il tecnico Sebastian Vazquez che ha affiancato il maestro Mirko Balestro durante la tre giorni andata in scena sui campi goriziani del Tennis Campagnuzza – con Alessandro che é un po’ calato nel finale a livello fisico, giocando comunque un ottimo incontro».

«Kilian Dalla Piazza, invece - prosegue Vazquez -, ha controllato e gestito la seconda sfida più di quanto dica il punteggio finale».



Poi sempresi impongono nel doppio vinto per 6-2 4-6 10-4: «In campo si avvertiva la grandissima tensione – continua Vazquez – in ogni caso i nostri ragazzi sono rimasti compatti ed uniti portando a casa l’incontro e anche il successo che vale le finali nazionali. Bravissimi!»