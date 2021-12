Giusy Versace amica del CSI Vicenza: presto nuove iniziative

Continua la collaborazione del CSI di Vicenza con l'ex atleta parolimpica e deputata Giusy Versace e la sua associazione Disabili No Limits. Dopo il successo del convegno formativo su Sport e disabilità realizzato prima della pandemia (gennaio 2019) a Vicenza, è il secondo anno che un gruppo di podisti del Centro sportivo Italiano la accompagnano alla Venice Marathon.

Quest'anno capeggiati dal dirigente Enrico Mastella nella 10 km non competitiva hanno partecipato Giantonio e Rosalina Scodro, Roberto Meneguzzo, Bruna De Marchi, Antonella e Marco Luigi Carollo, Mike Capasso, Mattia Piazza, Michele Leoni. Mentre nella competitiva con i colori arancioblu ha partecipato Andrea Poletti di US Summano società sportiva affiliata al Comitato di Vicenza.



L'iniziativa è servita per raccogliere fondi per sostenere i progetti dell'associazione di cui è presidente Giusy Versace che riguardano l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare per l'acquisto di protesi funzionali sportive e non.Una collaborazione quella con la deputata della Repubblica che il CSI di Vicenza intende mantenere e che presto si concretizzerà in altre iniziative formative e di sensibilizzazione nel Vicentino.