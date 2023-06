Ginnastica artistica, la Gymnica promossa in serie B

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La Gymnica Vicentina dopo il campionato di serie C ha conquistato l'accesso ai playoff per giocarsi la possibilità di salire in serie B Nazionale. La promozione è arrivata il 27 maggio scorso a Napoli, conquistando il terzo gradino del podio.

La Gymnica Vicentina è l'unica società di ginnastica artistica di Vicenza città a partecipare a questo campionato di serie B nazionale.

La squadra seguita dai due tecnici Gabriele Pontalti e Alessandro Monti era composta dai seguenti atleti: Riccardo Barban, Alex Capparelli, Yohsef Mirra, Lorenzo Salvato e Nicolas Stefani.

Nello stesso week-end a Fano si sono svolti i Campionati nazionali di Trampolino elastico. In questa occasione, l'atleta della Gymnica Vicentina, Maria Nadia Guzzon, seguita dal tecnico Alessandro Pontalti si è piazzata al secondo posto, conseguendo il titolo di vice campionessa d'Italia.

Da menzionare anche il settore femminile seguito dal tecnico federale Maria Novella Pontalti che ha visto la partecipazione al campionato di serie C ed il campionato Gold Allieve.