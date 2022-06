Ginnastica artistica e ritmica: a Camisano finalmente il “saggio” dopo due anni di pandemia

Finalmente dopo due anni di stop l’ultimo fine settimana di maggio in tempo per la chiusura delle scuole, il settore ginnastica artistica e ritmica della Polisportiva Aurora ’76 di Camisano Vicentino ha offerto al palasport a genitori, parenti e amici simpatizzati due momenti di serenità e di grandi emozioni in un viaggio musicale fatto di salti, piroette, ruote capovolte e molto altro. La partecipazione sugli spalti dell’impianto sportivo è stata molto numerosa e gratificante: si sono avvicendate tra il pubblico circa 700 persone).

Si è presentato una rivisitazione di forme musicali risalenti dalla preistoria in cui uomini e donne si riunivano attorno al fuoco per cantare musiche propiziatorie o di ringraziamento per le divinità. Ad un genere musicale nato agli inizi del XX secolo come evoluzione di quelle forme utilizzate dagli schiavi afroamericani Blues, Charleston. Inoltre i vari gruppi hanno presentato una carrellata di musiche celtiche, classiche e musiche più recenti e moderne: Rock, Hip Hop, elettroniche.

A CAMISANO BEN 15 GRUPPI DI GIOVANISSIMI DELL'ARTISTICA

I 15 gruppi dell’Aurora ’76 sono composti da bimbe e bimbi della prescolare di Camisano e Rampazzo (4-5 anni), del Primo, Secondo, Terzo, Quarto Livello, Giovanissime e Mix Rampazzo (6-7-8-9 anni) che si allenano due ore alla settimana e da ginnaste di Ritmica base, Ritmica Intermedio e Promozionale Ritmica, ed infine da atlete della Sperimentale, Avviamento e Promozionale Artistica che si allenano da tre a sei ore alla settimana.



Forte emozione ha riscontrato l’esibizione delle Gipa’s (le allenatrici della scuola di ginnastica artistica e ritmica dell’Aurora 76 coordinate da Maria Cristina Young), con una rivisitazione di questi due anni di pandemia difficili per tutti. «Essa ci ha obbligati a stare chiusi in casa, ci ha coperto il sorriso, ci ha tolto la gioia di abbracciare - ha sottolineato in una nota la coordinatrice del gruppo Giuseppina Pavanello -. Ha cintato i giardini e i parchi come luoghi pericolosi, ha tolto la bellezza del cinema e degli spettacoli dal vivo. Ci ha fatto ammalare, soffrire, morire. Ci ha tolto tanto ma nel contempo ci sta dando una grande lezione. Ci sta guarendo dalla nostra noncuranza e arroganza di ritenere che tutto ci sia dovuto. Ci sta dando l’opportunità di ricostruire il valore della famiglia e delle relazioni personali, quelle vere, quelle che scaldano il cuore. Ci sta ricordando di prestare attenzione alle esigenze degli anziani, delle persone sole, dei piccoli e dei fragili. E allora impariamo da questa esperienza, ma guardando al futuro, quando sarà un triste e lontano ricordo». Così Giuseppina Pavanello, dirigente della società sportiva Aurora ’76.