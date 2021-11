Maratona di New York, Faniel è bronzo: un italiano sul podio dopo 27 anni

Ventiquattro anni dopo il terzo posto di Stefano Baldini, un italiano torna sul podio della Maratona di New York. Ottima prestazione del bassanese, atleta Fiamme Oro, Eyob Faniel, al comando della maratona per 18 km viene ripreso e chiude in 2h09:52, terzo tempo.

Il successo va al keniano Albert Korir con il tempo di 2h08'22", secondo il marocchino Mohamed El Aaraby in 2h09'06". Faniel è il settimo maratoneta italiano a centrare il podio newyorchese.