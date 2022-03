Dopo il LR Vicenza anche il Veloce Club Vicenza (VCV) compie 120 anni

Fu fondato da 40 appassionati il 19 marzo 1902 all'osteria al Gambero in contrà Oratorio dei Servi. I ciclisti con la loro fanfara furono presenti alla celebrazione dell'AC Vicenza nel 1903. Organizzò per 80 anni la corsa dall'Astico al Brenta con partenza e arrivo a Vicenza in Campo Marzo