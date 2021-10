Corsa su strada: 200 atleti da tutto il Veneto con il CSI domenica 10 ottobre a Lonigo

Si svolge domani domenica 10 ottobre 2021 con ritrovo alle 15 e 15 in piazza a Lonigo la podistica (corsa su strada) del Centro Sportivo italiano del Veneto, che permette la partecipazione tra qualche settimana alle gare nazionali di corsa su strada che si svolgono in provincia di Milano

?Si svolge domani pomeriggio domenica 10 ottobre 2021 con ritrovo alle ore 15 e 15 la gara di "corsa su strada" (podistica) regionale del CSI organizzata dal GS Leonicena con il patrocinio del comune di Lonigo (Vicenza).

Si tratta dell'edizione numero 22 che è propedeutica alla gara nazionale che si svolgerà nelle prossime settimane in provincia di Milano. Il ritrovo è in piazza Garibaldi alle ore 15 e 15. La gara di corsa su strada è aperta a tutte le categorie: dagli esordienti che correranno per 650 metri (giro piccolo) alle categorie maschili (junior, senior e master) che correranno 6500 metri (5 giri grandi).



Alle gare sono ammessi sia gli atleti del CSI sia i tesserati FIDAL (secondo le norme della convenzione tra CSI e federazione). Le iscrizioni sono chiuse e alla scadenza della mezzanotte di venerdì gli atleti iscritti sono 190. La manifestazione si svolge con qualsiasi situazione atmosferica, quindi anche sotto la pioggia.