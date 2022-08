Corsa: il 2 ottobre 2022 la StrArzignano 10 km Trofeo Autovega

E’ scattato il conto alla rovescia per l’ottava edizione della StrArzignano 10km Trofeo-Autovega che si svolgerà, anche nel 2022, la prima domenica di ottobre. Preparativi che procedono a ritmo serrato nel contesto delle società promotrici Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, in piena sinergia con il Comune di Arzignano.

LA GARA PER GLI AGONISTI ALLA STRAARZIGNANO

La manifestazione agonistica che avrà start e finish in Piazza Libertà e sarà la sede del Campionato regionale individuale, Junior (under 20), Promesse (under 23), Assoluto e Master indetto da Fidal Veneto che ha voluto premiare una delle poche manifestazioni sulla distanza omologata di 10km che si sono svolte nel 2021 nel Nord Italia. Al maschile si impose Luca Magri (Recastello Radici Group) e tra le donne Sonia Maria Conceicao Lopes (Boscaini Runners) che bissò il successo del 2019.

Le iscrizioni per gli agonisti al Trofeo Autovega (tesserati Fidal, possessori Runcard Fidal o la Runcard Fidal Eps) sono già aperte in modalità on-line (enternow-TDS) e presso i punti Puro Sport di Vicenza e Zané. Per le società previsti sconti con almeno undici iscritti e modalità dedicate Tutte le informazioni sono disponibili sulla sezione agonistica del sito della StrArzignano 2022

LA CORSA NON CONPETITIVA ALLA STRARZIGNANO, QUELLA PER TUTTI

La manifestazione come consuetudine prevede anche la versione non competitiva aperta a tutti sulle distanze di 3, 6 e 13 km, che si muoverà sulla scia agli agonisti (partenza per tutti ore 10 da Piazza Libertà). La StrArzignano-Euroventilatori non competitiva conferma le iniziative incentivanti per le Scuole e - da quest’anno - anche per le associazioni sportive. Non mancheranno iniziative solidali a vantaggio della comunità.

SABATO 1 OTTOBRE LA STRAKIDS CON LEVORATO E CECCON

La vigilia del sabato ripeterà la felice abbinata del 2021 con la Strakids (mini corsa per gli under 13) e il GiocoAtletica per sperimentare in forma giocosa scatti, salti e lanci con gli istruttori e gli atleti top dei sodalizi organizzatori.