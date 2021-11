Continental Cup: Migross Asiago perde il primo match con il Poprad (1-3)

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta per 3 a 1 contro la squadra solovacca del Popgrad nel primo match della semifinale della Continental Cup che si gioca da oggi a domenica a Cracovia.?Tra i giallorossi dell'Altopiano non erano della partita disponibili Miglioranzi, Olivero, Rosa e Iacobellis.?



Una gara giocata alla pari dal primo all'ultimo minuto ma che ha visto gli slovacchi avere più fortuna nelle occasioni di rete.La Migross Supermercati Asiago Hockey conclude il primo match con l’amaro in bocca per le diverse occasioni fallite che avrebbero potuto far finire diversamente il match inaugurale di questo girone di semifinale di Continental Cup. I leoni torneranno sul ghiaccio domani sabato 20 novembre, sempre alle ore 14, per affrontare i kazaki del Karaganda, che questa sera alle 19 affrontano i padroni di casa del Cracovia.