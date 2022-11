Continental Cup: Migross Asiago è seconda a Nitra e passa alla Final Four del 13 gennaio 2023

La Migross Supermercati Asiago Hockey si impone senza problemi sul Kremenchuk, squadra capolista del campionato ucraino, con il risultato di 5-0.



PRIMO TEMPO

Match che si apre con una penalità per troppi giocatori sul ghiaccio fischiata all’Asiago dopo appena tre minuti. I Giallorossi non corrono praticamente mai rischi con l’uomo in meno ed escono dal penalty killing con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Al 7’ è la Migross a poter giocare in superiorità numerica ma, nonostante la buona pressione del primo blocco di special team, il goal arriva a penalità da poco scaduta per mano di Moncada che spedisce il disco all’incrocio dei pali con un preciso tiro di polso. Poco dopo Misley da solo contro Zakharchenko colpisce un palo. Nella seconda metà di frazione gli Stellati salgono in cattedra e mettono in seria difficoltà la squadra ucraina, che alla fine capitola nuovamente a due minuti dalla fine per mano di McShane, bravo a mettere in porta un bel passaggio di Salinitri. Per l’attaccante numero 91 si tratta della settima partita consecutiva in cui va a segno.



SECONDO TEMPO

Secondo tempo ben giocato dall’Asiago che amministra il gioco senza problemi e trova altre due reti che gli consentono di chiudere la frazione sul 4-0. All’8’ una conclusione di McShane termina sul bastone di Rutkowski che appostato affianco alla porta non ha problemi a battere Zakharchenko. Al 15’ i Giallorossi sono nuovamente in powerplay e, dopo aver sciupato due occasioni con Salinitri e Finoro, trovano la quarta rete con un assist di Moncada per la bordata al volo di Misley, imparabile per il portiere ucraino ex Fassa Falcons.



TERZO TEMPO

Nel terzo periodo l’Asiago gioca senza pressioni e riesce a gestire il gioco con tranquillità, rischiando qualcosa solamente nei minuti finali. I Giallorossi al 6° minuto arrotondano il risultato con Stevan, che liberato da Moncada mette a sedere Kucher (subentrato ad inizio frazione al posto di Zakharchenko) e deposita in rete. La partita si fa poi un po’ nervosa ma la squadra Stellata non perde la calma e alla sirena può festeggiare la seconda vittoria in tre partite di Continental Cup.

Le due vittorie consentono agli stellati dell'Altopiano di Asiago di piazzarsi in seconda posizione del girone, dopo i padroni di casa, gli slovacchi del HC Nitra. Terzi i polacchi del Oswiecim e quarti gli ucrainia del Kremenchuk. Alla Final Four che si svolgerà a gennaio dal 13 al 15 in una località che dovrà ancora essere definita, passano perciò le prime due del girone ovvero Asiago e Nitra. Le altre due squadre che hanno avuto accesso alla fase finale sono il Cardiff Devils e Angers Ducs.