Ciclismo U23: il vicentino De Pretto (Zalf Euromobil) secondo a Castiglion Fiorentino

Proseguono le vittorie della Zalf Euromobil Désirée Fior che sabato 6 maggio 2023 a Castiglion Fiorentino (Arezzo) ha conquistato la terza affermazione consecutiva in una settimana, la quarta del 2023.

COPPA CITTA' CASTIGLION FIORENTINO

Ad alzare le braccia al cielo sul traguardo della 20esima Coppa Città di Castiglion Fiorentino è stato il 21enne pordenonese di Azzano Decimo, Manlio Moro, che nel mese di gennaio si era laureato Campione Europeo dell'inseguimento a squadre su pista elite.

Sulle strade toscane, a decidere la sfida riservata agli Elite-U23 è stata un'azione di 17 atleti di cui facevano parte Andrea Guerra, Davide De Pretto e Manlio Moro; con l'avvicinarsi del traguardo il drappello dei migliori si è ulteriormente assottigliato e, quando al comando sono rimasti in cinque, Davide De Pretto e Manlio Moro hanno allungato nuovamente presentandosi in parata sulla rampa che conduceva sulla linea d'arrivo. Primo posto per Manlio Moro, secondo per il vicentino Davide De Pretto.

GIRO DELLA FRANCIACORTA

In contemporanea si è disputato a Rovato (Bs) il 2° Giro della Franciacorta dove gli atleti della Zalf Euromobil Désirée Fior hanno ben figurato chiudendo in terza posizione con Giosuè Epis. L'atleta bresciano a regolato allo sprint il gruppetto degli inseguitori giunto alle spalle di Pesenti (Beltrami) e Cavallo (Overall).

"Anche oggi i risultati ci hanno premiato e ci consentono di trovare una continuità importante e preziosa per il morale di tutta la squadra. In più il fatto che a ritrovare la vittoria sia stato Manlio Moro ci consente di applaudire un ragazzo che ha dimostrato di saper coniugare al meglio l'attività su strada e su pista. Bene tutta la squadra ed in particolare De Pretto ed Epis che sono ancora una volta sul podio" ha commentato il DS, Gianni Faresin.

Domenica 7 maggio 2023 la Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo a Montalto (Arezzo) per prendere parte al Memorial Daniele Tortoli che si disputerà su di un tracciato ondulato ed impegnativo.