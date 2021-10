Ciclismo, Battistella torna alla vittoria: sua la Veneto Classic

Una corsa spettacolare partita alla grande da Parco San Giuliano, Venezia, che ha visto i corridori cimentarsi in un percorso, ricco di strappi e tratti impegnativi che si è sviluppato per 207 km e 2450 metri di dislivello. Dal paesaggio lagunare si è arrivati fino al cuore della Marca Trevigiana dove i ciclisti si sono scontrati con la prima asperità di Ca’ del Poggio, passando poi per la provincia di Belluno, ai piedi delle meravigliose Dolomiti, per poi scendere a Possagno. I quattro passaggi sulla salita de La Rosina e il doppio passaggio sul muro de La Tisa a Colceresa hanno regalato spettacolo e creato selezione all’interno del gruppo.

Ancora una volta, dopo la vittoria di Alexey Lutsenko alla Serenissima Gravel, è il team Astana Premier Tech a mettere la firma sull’ultima gara del calendario ciclistico italiano del 2021.

A completare il podio lo svizzero Marc Hirshi (Uae Team Emirates) e il colombiano Jhonatan Restrepo Valencia (Androni Giocattoli – Sidermec), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Per il corridore dell’Astana, che è stato anche campione del mondo U-23 nel 2019, questa è la prima vittoria da professionista conquistata sulle strade di casa davanti a un gremito pubblico accorso nella splendida cornice di Bassano del Grappa.

Il vincitore è stato protagonista, assieme a Matteo Trentin (Uae Team Emirates) e Riccardo Verza (Zalf Euromobil Desiree Fior) di un coraggioso attacco avvenuto a una quarantina di chilometri dal traguardo. Rimasto da solo, dopo la caduta in salita di Trentin, Battistella è riuscito a gestire con successo il margine di vantaggio dagli inseguitori, alzando le braccia al cielo sul traguardo del suggestivo Ponte Nuovo a Bassano del Grappa.

“Questa vittoria è un po’ una rinascita - ha dichiarato Battistella dopo il traguardo - a inizio stagione ho avuto problemi di salute per cui sono stato fuori forma per un po’. Sono riuscito a ritrovare la condizione solo al Giro d’Italia, quindi è anche un riscatto per una stagione andata male all’inizio ma finita molto bene.”