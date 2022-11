Ciclismo, morto Rebellin: la Work Service in lutto, "uomo tenace e sereno, nostro punto di riferimento, ci mancherà"

Costernazione e dolore: sono questi i sentimenti che giungono dal quartier generale padovano della Work Service dopo la notizia dell'incidente mortale avvenuto a Montebello Vicentino che ha stroncato improvvisamente la vita di Davide Rebellin.

Il campione vicentino, che nelle ultime due stagioni aveva vestito i colori della Work Service Vitalcare Videa, travolto da un camion mentre si trovava in bicicletta, è morto all'età di 51 anni, dopo che da poco più di un mese aveva dato l'addio al ciclismo agonistico in occasione della sua partecipazione alla Veneto Classic.

«La passione e la professionalità di Davide - afferma una nota della Work Service - lo avevano portato a sposare un progetto di crescita aziendale con il marchio Dynatek per lo sviluppo di nuovi modelli con un occhio di riguardo al mondo gravel. Tutto questo è stato tragicamente interrotto da un sinistro che ha tolto un uomo di riferimento per tutto il mondo delle due ruote».

DEMETRIO IOMMI: "VICINANZA ALLA FAMIGLIA E AGLI AMICI"

«In questo momento così tragico - commenta il presidente, Demetrio Iommi - il pensiero va alla famiglia, agli amici e ai suoi cari a cui voglio manifestare, a nome di tutto il team, la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze».

MASSIMO LEVORATO: "SIAMO SGOMENTI, ERA UN NOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO"

«Non ci sono parole per commentare una notizia del genere che ci lascia tutti sgomenti - afferma invece il patron della squadra Massimo Levorato -. Davide non è stato solo un nostro atleta ma un vero e proprio punto di riferimento per i giovani del nostro team, per tutto lo staff e per Dynatek. La sua attenzione, la sua esperienza e il suo stile erano apprezzati da tutti coloro che avevano l'onore e il piacere di collaborare con lui. Ha lasciato un segno indelebile in tutti noi e ancora non riusciamo a capacitarci di una perdita così grave».

RENATO MARIN: "UN UOMO TENACE E SERENO!"

«In trent'anni di professionismo Davide ha saputo superare ogni tipo di difficoltà - ricorda il presidente dell’US Fausto Coppi Gazzera Video, Renato Marin - ; lo scorso anno dopo la caduta al Memorial Pantani ha subito un grave infortunio ma, nonostante ci siano voluti dei mesi per il pieno recupero fisico, ha fatto tutto quanto poteva per tornare in bici, con serenità e tenacia perchè ci teneva a chiudere la propria carriera salutando tutti. Quest'anno è tornato in gruppo e alla Veneto Classic, il mese scorso, è stata una grande festa in suo onore. Pensarci ora è davvero una tristezza unica».