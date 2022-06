Ciclismo: il vicentino Filippo Zana è il campione italiano su strada

Una vittoria a sorpresa quella del vicentino Filippo Zana, della Bardiani CFS Faizanè, che è il campione italiano 2022 di ciclismo su strada: domenica 26 giugno 2022 ha tagliato per primo il traguardo ad Alberello nella gara che valeva il tricolore.

La prova si è sviluppata su un percorso stradale nella terra dei trulli di oltre 237 chilometri con partenza da Marina di Ginosa fino al Alberobello dove si sono svolti 4 giri da 14,2 chilometri a conclusione della gara.

Come dicevamo a sorpresa il thienese Zana ha fulminato sul traguardo Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo mettendoci per chiudere la gara 5 ore 41 minuti e 34”.

«Non ci credo ancora - ha affermato a caldo Zana ai microfoni della Rai -. Ho dato tutto e sono riuscito a vincere il titolo italiano. Non lo so, non ci credo. Sono contentissimo, ringrazio tutta la squadra».

«Noi eravamo la squadra più numerosa e quindi dovevamo provare qualcosa - ha raccontato ancora Filippo Zana -. Siamo riusciti ad andare subito in fuga, poi io sono riuscito a entrare nell'azione giusta quando siamo entrati nel circuito. È stato tutto perfetto oggi».

Ora il classe 1999 appena entrato nel professionismo potrebbe ricevere proposte interessanti dalle grandi squadre professionistiche.