Ciclismo: il vicentino Davide Rebellin lascia in autunno al Giro del Veneto professionisti

Fino ad ora il ciclista vicentino Davide Rebellin, nato il 9 agosto del 1971, ha vinto 60 corse in carriera. Per lui quest’ultimo anno è il 32esino dell'intera carriera ed è diventato professionista nel 1992. L’ultimo giorno sarà il 12 ottobre 2022 all’ultima tappa del giro del Veneto Pro, tra le strade della sua regione e della sua provincia.

Tra le tante vittorie da segnalare una tappa del Giro d’Italia nel 1996, l’Amstel Gold Race, anche una Liegi-Bastogne-Liegi, ben tre vittorie della Freccia Vallone, e poi a San Sebastian nel 1998. E nel 2008 ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino nella prova in linea (medaglia revocata per positività al CERA). Successivamente è tornato alle corse ed ha vinto fino al 2018.

Sotto una foto di Davide Rebellin dei primi anni da professionista (foto dal profilo Facebook)

Di recente nonostante l’infortunio subito nel settembre scorso e la riduzione chirurgica della frattura a tibia e perone, Davide è guarito ed ha ripreso ad allenarsi gradualmente per giungere in buone condizioni per quest’ultima stagione.

«Mi spinge a correre la passione che ho per questo sport - ha affermato in una recentissima intervista rilasciata al canale tv Eurosport -. Il ciclismo è la mia vita, per me è un divertimento soprattutto»

«Alla Work Service Vitalcare Vega (la sua squadra attuale, ndr) non sono solo un corridore - spiega Rebellin -, vorrei essere anche un riferimento per i giovani compagni di squadra».

«Diciamo che non ho il ruolo del direttore sportivo - ha concluso -, ma vorrei dare qualcosa in più a questi ragazzi che corrono con me».

Tantissimi gli attestati di stima anche in gara, che vengono spesso rivolti dai professionisti, tutti più giovani, al corridore vicentino.

Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che si fermerà da ciclista professionista il 12 ottobre 2022, «a meno di non cambiare idea all’improvviso».

Sotto il campione vicentino in un momento goliardico-celebrativo (foto dal suo profilo Facebook ufficiale)