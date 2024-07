Ciclismo, Giro del Veneto juniores: partenza di tappa a Cartigliano nel ricordo di Venzo

Prenderà il via il 18 luglio prossimo la seconda edizione del Giro del Veneto Juniores 2024, organizzato dalla Sc Padovani. Quattro le tappe, la seconda con partenza da Cartigliano, in memoria di Jacopo Venzo, giovane corridore di Cartigliano tragicamente scomparso lo scorso anno al Giro d’Austria.

“Quest’anno abbiamo deciso di indurire un po’ il percorso, pur mantenendolo aperto e fattibile per tutti - hanno dichiarato Martino Scarso e Alberto Ongarato, organizzatori tecnici e vicepresidenti della SC Padovani - Ci teniamo che i ragazzi abbiano la possibilità di finire il Giro del Veneto Juniores, ma allo stesso tempo riteniamo sia giusto si testino su tutti i terreni. Il ciclismo italiano giovanile ha bisogno di corse a tappe e a noi fa molto piacere contribuire da questo punto di vista”.

Il percorso

Tappa 1, 18 luglio: Padova-Padova, TTT 6,1 km

Tappa 2, 19 luglio: Cartigliano-Verona, 98,4 km (Memorial Jacopo Venzo)

Tappa 3, 20 luglio: Belluno-Feltre, 117 km

Tappa 4, 21 luglio: Padova-Teolo, 127,6 km

Le maglie

Cinque le maglie in palio: la rossa Polo Spa per il leader della classifica generale, la beige Cherry bank per la classifica Gran Premi della Montagna, la viola Giordana per la classifica Individuale a Punti, la arancio Salumi Coati per la Classifica Traguardi Volanti e la verde per il miglior giovane