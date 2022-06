Giro del Veneto elite-U23, presentata l'edizione 2022

Sei i giorni di gara, dal cronoprologo a squadre nel rinnovato Velodromo Monti di Padova alla prima frazione di San Donà di Piave (Venezia), quindi Valeggio sul Mincio (Verona), Bassano del Grappa, Conegliano (Treviso), Montegrotto Terme (Padova), Arcade (Treviso) e il gran finale con la Schio- Ossario del Pasubio che si concluderà al Pian delle Fugazze (Treviso) sabato 2 luglio.

Questo sarà il Giro del Veneto 2022. La corsa a tappe riservata alle categorie Elite-U23 dal 27 giugno al 2 luglio, giunta alla 30^ edizione.

"La corsa, tappa dopo tappa, andrà a recuperare e valorizzare i tracciati di alcune importanti gare del Veneto che negli ultimi anni erano andate perdute", ha dichiarato patron Adriano Zambon.

"Sono felice di dire che la Regione Veneto è convintamente al fianco di questa manifestazione che consentirà ai nostri ragazzi di fare attività fisica sana e, allo stesso tempo, di promuovere il nostro territorio" ha commentato il consigliere Regionale, Joe Formaggio portando i saluti del governatore Luca Zaia.



Entusiasta l'assessore allo sport di Bassano del Grappa, Mariano Scotton: "Bassano è città di ciclismo. Qui si corrono alcune delle più prestigiose manifestazioni ciclistiche internazionali. Siamo felici di ospitare il vernissage del Giro del Veneto 2022 e di dare il via ad una delle tappe in programma. Adriano Zambon è un organizzatore appassionato, un vero e proprio vulcano di idee che ha saputo coinvolgerci con una iniziativa che riscuoterà sicuramente un grande successo".

Le maglie del Giro del Veneto

La maglia amaranto, griffata Carpenteria Rubega, contraddistinguerà il leader della classifica generale; maglia ciclamino, invece, per la classifica a punti patrocinata da SGM Saldobrasatura.

La maglia gialla Epoca sarà riservata ai traguardi volanti, quella verde UM Toolsandrà al leader dei Gran Premi della Montagna mentre la maglia bianca della Clone Stampaggio Materie Plastiche premierà il miglior giovane in gara. Completano la dotazione la maglia azzurra Etra al vincitore di tappa e la maglia nera Autocarrozzeria Antonio Zanon per l'ultimo in classifica generale.



Il cronoprologo a squadre che consentirà di inaugurare ufficialmente il Velodromo Monti di Padova sarà il primo atto che consentirà agli organizzatori di far indossare le maglie di leader delle varie classifiche a coloro che sapranno far registrare i migliori tempi in pista.

Martedì 28 giugno a San Donà di Piave (Venezia), si rinverdirà, invece, la tradizione del Giro dei Tre Ponti con un tracciato pianeggiante di 149 chilometri reso insidioso dal vento. La seconda tappa che avrà partenza e arrivo fissati nei pressi dello splendido Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, si svolgerà sul circuito collinare di Custoza per un totale di 133 chilometri scorrevoli ma non privi di insidie. La terza frazione, la Bassano del Grappa - Conegliano di 140 chilometri, porterà la carovana del Giro del Veneto sulle Colline del Prosecco DOCG, inserite all'interno del Patrimonio dell'Unesco. Finale di tappa reso impegnativo dalla doppia scalata al Muro di Ca del Poggio.



La quarta frazione muoverà, invece, da Montegrotto Terme (Padova), dove anche quest'anno sarà fissato il quartier generale della corsa e dove le squadre saranno alloggiate per tutta la durata della manifestazione. Arrivo ad Arcade dopo 148 chilometri dove si affronterà un ampio circuito che comprenderà un passaggio sul Montello.



Il gran finale, chiamato a decretare gli equilibri definitivi in classifica generale, riporterà gli atleti sulle strade della Schio - Ossario del Pasubio. Traguardo posto, dopo 146 chilometri, al confine tra le province di Vicenza e di Trento, ai 1.575 metri d'altitudine del Pian delle Fugazze.