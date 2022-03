Ciclismo, elite-under 23: il 10 aprile 2022 la corsa Vicenza-Bionde

E' scattato il conto alla rovescia in vista dell'edizione numero 78 della Vicenza-Bionde. La regina delle gare ciclistiche in linea per Elite-Under 23, è pronta a rinnovare la propria tradizione domenica 10 aprile 2022, quando, con l'organizzazione curata dall'Unione Sportiva Bionde, i migliori atleti d'Europa torneranno a confrontarsi sulle strade che hanno scritto le pagine più belle e affascinanti della storia del ciclismo.

La Vicenza-Bionde 2022, che sarà svelata ufficialmente mercoledì 30 marzo nel corso della conferenza stampa che si terrà presso il Municipio di Soave (ore 11), si preannuncia come una sfida spettacolare e imprevedibile che anche quest'anno saprà offrire le emozioni che hanno reso celebre questa competizione nel corso degli anni.

«Nelle scorse settimane siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste di partecipazione da parte di team provenienti dall'Italia e dall'estero - ha svelato il presidente dell'Us Bionde, Filippo Scipioni -. Si tratta di una manifestazione di interesse che ci rende orgogliosi e felici perché testimonia una volta di più l'attaccamento del mondo del ciclismo a questa nostra manifestazione».

«Stiamo cercando di accontentare più formazioni possibili per poter avere al via un gruppo di qualità e che conti al proprio interno una rappresentanza il più ampia possibile del ciclismo italiano».