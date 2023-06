Ciclismo, Elite-U23: Giro del Veneto da Rovigo a Conegliano passando per Cortina

E' stata la chiesa del ciclista sulla Rosina di Marostica (Vicenza) a tenere a battesimo l'edizione numero 31 del Giro del Veneto a tappe per Elite-U23.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Elite-U23 della FCI, allestita con passione e professionalità da OES di Adriano Zambon, è stata svelata nel dettaglio nel corso del vernissage che si è potuto fregiare della presenza del Presidente del Consiglio della Regione Veneto, Roberto Ciambetti, gli ex-professionisti Mario Beccia e Tullio Bertacco, il Presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI, Sandro Checchin, il consigliere Vittorino Gasparetto e i Presidenti Provinciali di Vicenza, Rovigo e Venezia, Luigi Comacchio, Mirvano Mazzetto e Giampietro Bonato.

SETTE MAGLIE IN PALIO

Saranno sette le maglie messe in palio dal 31esimo Giro del Veneto. Alla maglia di leader della classifica generale color rosso-veneto griffata dalla SGM, si aggiungerà la maglia azzurra della Dalpitech per il vincitore di tappa. La maglia bianca, della classifica dei giovani, sarà firmata dalla Lames, mentre quella verde dei GPM da Epoca, storico partner del Giro del Veneto. A completare la dotazione del Giro del Veneto la maglia ciclamino della classifica a punti Rubega, la maglia gialla dei Traguardi Volanti della Clone e la maglia blu dell'intergiro Carrozzeria Zanon Antonio.

CINQUE TAPPE: ROVIGO, ADRIA, MONTEGROTTO, DOLOMITI E COLLINE DEL PROSECCO

Cinque le tappe che compongono il programma del Giro del Veneto a tappe per Elite-U23. Il ritrovo è fissato al Centro Commerciale La Fattoria di Rovigo martedì 27 giugno. Da lì la carovana si sposterà ad Adria per la cronometro a squadre d'apertura.

TAPPA 1 - ADRIA (RO) - ADRIA (RO) - 13 km - TTT

Il via al 27 giugno con l’apertura completamente pianeggiante sulle strade di Adria; una vetrina per una città che da sempre ama le due ruote. Partenza fissata in Corso Giuseppe Mazzini e arrivo in Corso Giuseppe Garibaldi per una sfida contro il tempo che stabilirà i primi equilibri in classifica generale.

TAPPA 2 - SACCA DI SCARDOVARI (RO) - ADRIA (RO) - 139 km

La seconda tappa prenderà il via il 28 giugno dalla località La Barricata in uno dei punti più suggestivi del Polesine. I primi chilometri costeggeranno tutta la Sacca di Scardovari prima di inoltrarsi nel basso e medio polesine. Altimetria completamente piatta ma attenzione all'insidia del vento che potrebbe riservare non poche sorprese.

TAPPA 3 - MONTEGROTTO TERME (PD) - CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - 137 km

La terza giornata (29 giugno) di gara proprorrà una partenza decisamente insidiosa nella quale saranno concentrate le salite di Teolo e Castelnuovo sui Colli Euganei e quelle di Pozzolo e San Giovanni in Monte, sui Colli Berici. Gli ultimi 70 chilometri sono completamente pianeggianti ma dopo un avvio così non è scontato assistere ad uno sprint a ranghi compatti. Nel finale, circuito finale da affrontare per una volta, disegnato tra Carmignano di Brenta, Friola, Scaldaferro e Pozzoleone.

TAPPA 4 - BORGO VALBELLUNA (BL) - CORTINA D'AMPEZZO (BL) - 137,8 km

Il 30 giugno va in scena il “tappone” dolomitico del Giro del Veneto targato 2023. Da Mel, località del comune di Borgo Valbelluna, si partirà per una prima parte di tappa caratterizzata dai dolci saliscendi bellunesi. Il primo GPM si affronta dopo 70 chilometri a Gosaldo. Dopo la discesa verso Agordo la strada ricomincerà a salire verso Alleghe per portare il gruppo in vetta al Passo Falzarego. Ancora discesa verso Pocol per raggiungere Cortina d'Ampezzo e il Col Druscié dove nel 1977 si concluse una tappa del Giro d'Italia che vide Giuseppe Perletto precedere Mario Beccia.

TAPPA 5 - SCOMIGO (TV) - SCOMIGO (TV) - 138,5 km

Il primo luglio infine si corre per la 21esima edizione del Trofeo Città di Conegliano. Tappa in circuito: prima un anello collinare di 12 chilometri da ripetere otto volte cui seguirà un secondo anello, di 8,5 chilometri che andrà ripetuto per cinque volte. Tappa interamente disegnata sulle Colline del Prosecco inserite dall'Unesco nel Patrimonio dell'Umanità. Tappa impegnativa, senza respiro. Non una semplice passerella ma l'ultima occasione per ribaltare la classifica e regalare emozioni al pubblico del Giro del Veneto.

La presentazione nella chiesetta del Ciclista sulla Rosina di Marostica (Photors.it per il Giro del Veneto)