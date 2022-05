Ciclismo e montagna: a Pian delle Fugazze col "Vallarsa Bike Festival" per lanciare la e-bike e rilanciare la MTB

E' in corso con base al Pian delle Fugazze il "Vallarsa Bike Festival", un ritrovo di due giorni (21 e 22 maggio 2022) dedicato alla MTB, gravel e alla "bici fuoristrada" a pedalata assistita (e-bike). La due giorni è organizzata da "Piccole Dolomiti E-bike", società sportiva affiliata al CSI di Vicenza, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Vallarsa (Trento).

In programma tour in e-bike guidati tra sentieri mulattiere, forti della Grande Guerra, piccoli musei etnografici, e frazioni della valle incontaminata e lontana dal turismo di massa incastonata tra Carega, Pasubio e Piccole Dolomiti e vicina a importanti comuni veneti come Recoaro, Valdagno, Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Schio.

Per i bambini uno spazio sicuro per cimentarsi con la MTB sotto la guida esperta di un istruttore.

Presenti stand di iniziative e prodotti del mondo ciclistico e naturalmente gastronomia e iniziative di intrattenimento per grandi e piccini assieme ad US Vallarsa e Cooperativa Eris.

Dalla due giorni usciranno anche progetti e programmi per delle gare di regolarità che verranno realizzate dopo l'estate tra il Vicentino e in Trentino.

PROGRAMMA dettagliato del "Vallarsa Bike Festival" (21 e 22 maggio 2022)

Il VIDEO della guida Paolo Zuech (asd Piccole Dolomiti e-bike del CSI) che illustra il territorio e i tour guidati che si possono fare tutto l'anno ed eventuali percorsi di gara.