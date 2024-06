In 184 a Trissino per il Campionato italiano Under 23

Saranno 166,7 i chilometri sui quali saranno chiamati a confrontarsi i protagonisti del Campionato Italiano Under 23. La sfida si aprirà con sette tornate ondulate di circa 11 chilometri ciascuna che serviranno a "scaldare la gamba" prima di entrare nel clou della giornata. La parte centrale di corsa si consumerà lungo le tre tornate di 19 chilometri ciascuna caratterizzate dall'ascesa del traguardo di Trissino a cui andrà aggiunto un anello conclusivo di 32 chilometri che porterà i migliori di giornata a svettare sul GPM di Selva di Trissino prima di scendere e tornare sulla rampa d'arrivo.

Un tracciato che strizza l'occhio agli scalatori e ad atleti completi ed esplosivi. Per questo, nella lunga lista dei 184 atleti iscritti che comprende anche il neo-campione italiano a cronometro Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick Step Devo Team), spiccano i nomi del bolognese Florian Samuel Kajamini (MBH Colpack Ballan), di Tommaso Dati e Nicolò Pettiti (Biesse Carrera), dei veronesi Edoardo Zamperini (Trevigiani) e Cesare Chesini (Zalf), dei friulani Giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto (General Store) e del trevigiano Alessandro Borgo (CTF).



Da ricordare che le ultime due edizioni dei Campionati italiani Under 23 hanno premiato altrettanti atleti appartenenti a formazioni straniere: Lorenzo Germani (Groupama) nel 2022 e Francesco Busatto (Circus Reuz) nel 2023. Anche quest'anno, nel segno di questo trend, tra i favoriti non vanno dimenticati i nomi di Federico Savino (Soudal Quick Step), Alessandro Romele (Astana), Giosuè Epis e Nicolas Milesi (Arkea), Samuele Privitera (Hagens Berman), Simone Gualdi (Wanty Reuz), Juan David Sierra (Tudor), Luca Giaimi (UAE) e Pietro Mattio (Visma Lease a Bike).



Questo il programma del Campionato Italiano U23 di Trissino:



Domenica 23 giugno

ore 9.00 - Apertura segreteria di gara

ore 10.00 - Gincana per i bambini fino ai 10 anni

ore 10.30 - Apertura sala stampa e ufficio accrediti

ore 11.30 - Presentazione squadre e atleti

ore 13.00 - Partenza Campionato Italiano U23

ore 15.00 - Inizio diretta streaming su Ciclismoweb.net

ore 17.00 circa - Arrivo del Campionato Italiano U23

ore 17.15 - Cerimonia protocollare di premiazione