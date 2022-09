Ciclismo: a Sovizzo presentata la Piccola Sanremo del 18 settembre 2022

Il Ristorante "Il Castello di Montemezzo" ha ospitato il vernissage della Piccola Sanremo - Memorial Renato Finetti, edizione numero 55, classica per Elite-U23 che, con la regia organizzativa dell'Uc Sovizzo si correrà domenica 18 settembre 2022 a Sovizzo (Vicenza).

La presentazione della classicissima vicentina per lo staff capitanato dal presidente Gianluca Peripoli è stata l'occasione per lanciare un importante messaggio di solidarietà: «Crediamo fortemente nella forza comunicativa dello sport e del ciclismo in particolare e siamo convinti che proprio per questo la nostra manifestazione debba dedicare una grande attenzione al mondo del sociale; oggi abbiamo qui con noi tanti amici che hanno dimostrato di avere la forza e il carattere per superare ogni difficoltà che la vita ha posto loro di fronte. Loro sono di ispirazione per tutto il nostro staff e lo saranno anche il prossimo 18 settembre per gli atleti che punteranno al successo. Ringrazio tutte le autorità che hanno collaborato con noi per la buona riuscita dell'edizione 2022 della Piccola Sanremo, le forze dell'ordine, gli sponsor che ci hanno garantito anche quest'anno, con passione il loro appoggio».

LE AUTORITA' E LA TESTIMONIANZA DI SAMUELELE MANFREDI

Oltre al il Ministro per le disabilità Erika Stefani, tra le autorità che hanno tenuto a battesimo la Piccola Sanremo 2022 anche il Consigliere Regionale Stefano Giacomin, il Delegato Provinciale Giulia Busato e il presidente del CIP regionale, Ruggero Vilnai. Mentre a fare da testimonial alla prova del prossimo 18 settembre è stato Samuele Manfredi, giovane promessa azzurra del ciclismo la cui carriera è stata stroncata da un incidente in allenamento, oggi impegnato nella promozione e nello sviluppo del mondo paraciclismo.

«Per me è un onore essere qui con voi - ha affermato Samuele Manfredi -. Il ciclismo è sempre stato la mia passione e in questo territorio si respira un grande affetto per questo sport; la Piccola Sanremo è una di quelle corse che si attendono per una stagione intera perchè fare risultato qui significa guadagnarsi un posto nel ciclismo che conta. Merito degli organizzatori che anno dopo anno, hanno saputo tenere alto il livello dell'organizzazione e della partecipazione. L'attenzione rivolta al mondo del paraciclismo e della disabilità in questo contesto rende ancora maggior merito a Gianluca Peripoli e al suo staff a cui auguro tutto il meglio per l'edizione 2022 e per il futuro».

DALL'UC SOVIZZO SPAZIO ALLA SOLIDARIETA'

Toccante il momento che ha visto l'Uc Sovizzo consegnare un contributo economico in favore di due sfortunati ragazzi appassionati di sport Marco Brotto, ragazzo di Sovizzo, vittima di un incidente mentre si stava tuffando in mare, e Michele Confente di Montecchio Maggiore, in coma da più di 10 mesi in seguito ad una caduta in montagna.

Altrettanto significativo l'intervento di Lorenzo Spadiliero e Nicola Gioppo, che hanno recentemente affrontato un viaggio che in bicicletta Egitto e ritorno per sensibilizzare la raccolta fondi in favore di Michele Confente.

SVELATE LE MAGLIE DELLA GARA

Svelate dalla Founder di Saby Sport, Sabina Zambon, anche le sei maglie in palio: la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete che premierà il vincitore, la maglia rossa GT Trevisan che andrà al vincitore della speciale classifica dei GPM intitolata alla memoria di Girolamo Trevisan, la maglia gialla della Saby Sport dedicata al ricordo di Dino Peripoli per il leader della classifica dei traguardi volanti, la maglia bianca Inglesina per il più combattivo e la maglia verde, Ristorante Il Castello di Montemezzo per il primo atleta che transiterà su Cima Montemezzo, traguardo assegnato in ricordo di Lino Urbani. Infine la novità del 2022, la maglia arancione UmTools per la squadra più giovane in gara.

Alla presenza del Vice Presidente Regionale della FCI, Alessandro Spiniella e del Presidente Provinciale, Luigi Comacchio, è stato confermato anche il tracciato di gara con la salita di Vigo a caratterizzare la fase centrale di gara e le ultime due tornate che proporrà anche i passaggi su Cima Montemezzo da sommare in rapida successione ai passaggi su Vigo.

Ad impreziosire il parterre delle personalità che hanno applaudito l'impegno dell'Uc Sovizzo anche gli ex professionisti Angelo Furlan, Bruno Cenghialta e Raffaele Ferrara; già definito anche il gruppo dei partecipanti che sarà composto da 30 squadre in rappresentanza di 8 regioni italiane.

Sono 176 gli atleti in gara provenienti da 19 nazioni, confermata anche la presenza di tre compagini straniere come la britannica Team Zappi, l'Uc Monaco del Principato di Monaco e la transalpina Ag2r Citroen.