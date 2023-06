Ciclismo, caduta in allenamento per Filippo Zana: sfuma il sogno di un tricolore-bis

Pochi giorni fa dichiarava “Il bis Tricolore è un sogno possibile” ma nel pomeriggio di sabato quel sogno si è infranto. Filippo Zana, campione italiano in carica di ciclismo su strada, all'appuntamento di Comano (Trento) non ci sarà. Il corridore di Piovene era infatti atteso nella prova in linea di sabato 24 giugno ma una rovinosa caduta durante una quotidiana sessione di allenamento gli ha rovinato i piani.

“Sabato mi sarebbe piaciuto lottare per mantenere questa importante maglia - ha scritto sui social il vicentino - ma purtroppo questa mattina una caduta mi ha provocato la rottura della clavicola. Auguro un grande in bocca al lupo ai miei compagni e ringrazio tutti per il sostegno in questa meravigliosa annata tricolore”.

Reduce da un Giro d’Italia ad alti livelli con la conquista della tappa di Val di Zoldo, aveva cerchiato in rosso la gara in linea di Comano: “Il percorso è impegnativo, come piace a me”, aveva dichiarato ma la strada l'ha tradito.

“Il Giro d’Italia mi ha regalato tante soddisfazioni - aveva dichiarato agli organizzatori dell'appuntamento tricolore - Sono cresciuto tappa dopo tappa, trovando il miglior colpo di pedale nella terza settimana. Ora non mi resta che fare il pieno di energie e mantenere la condizione per provare a vincere ancora”.

Resta il rammarico di non averci provato ma anche l'affetto dei tanti corridori ma anche tantissimi appassionati che da anni seguono le sue imprese.