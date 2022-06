Baskin, finali nazionali a Isola Vicentina: tutto pronto per il week end, presenti anche il ministro Stefani e l'assessore Lanzarin

E' tutto pronto per la prima palla a due delle Finali nazionali di baskin che si svolgono a Isola Vicentina da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022, le prime sotto l’egida dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) che dunque assegnerà il titolo italiano alla migliore delle 8 formazioni qualificate. E' stata confermata la presenza sia del ministro per le disabilità, Erika Stefani, e sia dell’assessore alla Sanità della Regione del Veneto , Manuela Lanzarin

Due le squadre vicentine, una per girone: nel girone A MBA Asd Bassano del Grappa e nel girone B Concordia Baskin Schio.

La formula prevede una “final 8” con due gruppi da 4; le migliori dei due gironi disputeranno la finale, le due seconde invece la finalina 3°- 4° posto. Entrambi i match di finale sono in programma nella mattinata di Domenica 26 Giugno al palasport di Isola Vicentina.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Girone A: CMB Lupo Pantano ASD Pesaro, Polisportiva China e Pino Maffeo ASD/APS Cerano (Novara), MBA ASD Bassano del Grappa (Vicenza), SD Baskin Pistoia Montale (Pistoia).

Girone B: SS Ilario e Michele Cremona, SSR Baskin Messina, PGS Concordia Basket Schio (Vicenza), ASD Excelsior Multisportiva Baskin Bergamo.

SCHIO SUBITO SUL PARQUET

A dare il via alle finali venerdì 24 alle 16 saranno i match CMB Lupo Pantano ASD Pesaro vs Polisportiva China e Pino Maffeo ASD/APS Cerano (Novara) al Palazzetto di Isola Vicentina. L'altro match tra PGS Concordia Basket Schio vs - ASD Excelsior Multisportiva Baskin (Bergamo) al PalaSport di Villaverla.

DI CONTORNO IL TWIRLING E LA BANDA DI ISOLA

Molte le attività di intrattenimento che garantiranno uno spettacolo di alto livello, soprattutto nelle finali di domenica durante le quali si esibiranno le ragazze del Castelnovo Twirling Team e il Corpo Bandistico di Isola Vicentina.

IL SINDACO GONZO: "FINALMENTE SI TORNA ALLA NORMALITA'"

«Queste Finali Nazionali - afferma il sindaco di Isola vicentina, Francesco Enrico Gonzo - ci riportano a una normalità che aspettavamo da 2 anni; una normalità fatta di relazioni, incontri, gioie e inevitabilmente qualche sconfitta dalle quali imparare per futuri e più ambiziosi traguardi. Saranno 3 giorni di sport da vivere sul campo e invito tutti i supporter delle squadre partecipanti a scoprire il territorio e l’ospitalità di Isola Vicentina e di tutta la fascia pedemontana che offre luoghi e sapori unici».

VILNAI (CIP VENETO): "IL BASKIN IN GRANDE CRESCITA"

Le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Ruggero Vilnai: «Le Finali Nazionali rappresentano il culmine di un grande lavoro profuso negli ultimi anni, quando il baskin ha conosciuto una crescita notevole, direi sorprendente. È uno sport molto inclusivo, divertente, pieno di agonismo ma anche di fair play. È una festa: le partite trasmettono emozioni uniche, forti. È un gioco coinvolgente e spero che questo evento di sport e inclusione potrà contribuire ad avvicinare a questa disciplina molte persone con disabilità che ancora sono ai margini del progetto».