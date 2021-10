Hockey pista, A1: il Trissino a Grosseto con il talento azzurro Giulio Cocco

Inizia con una trasferta a Grosseto sabato 2 ottobre alle 20 e 45 la stagione dei biancocelesti sostenuti dal gruppo Mastrotto. Il Trissino è atteso ad un ulteriore passo in avanti nel massimo campionato dopo il terzo posto e l’uscita prematura dai playoff. Un percorso che verrà portato avanti dal nuovo tecnico e CT della Nazionale Alessandro Bertolucci. Un cambio di timoniere arrivato dopo la costruzione della squadra che annovera quattro nuovi volti, a fianco di un gruppo già formato nelle due scorse stagioni. Accanto a Joao Pinto, Malagoli, Emanuel Garcia, Davide Gavioli, Faccin e Zen sono stati inseriti quattro giocatori di primo livello. L’ex azzurrinotra i pali (ex Monza), il difensore catalanodall’Igualada ed il talento azzurro didal Porto. In extremis è stato ingaggiato solo pochi giorni prima del primo raduno,ex Sarzana, diventato italiano. Una formazione costruita per conquistare tutti i trofei in palio, in Italia ed in Europa ma che dovrà confrontarsi con altre realtà che hanno la stessa voglia di vincere.