Rugby, serie A: alla rugby Arena dei Ferrovieri Rangers Vicenza incontra Casale

Dopo le ottime prove dei biancorossi nelle ultime settimane, con le prestigiose vittorie esterne di Paese e Verona, si torna a giocare a Vicenza in una sfida da non sottovalutare.

Se è vero che il Paese naviga sul fondo della classifica a quota 13 punti, sconfitto domenica scorsa dal Valpolicella, un campionato lungo e condensato come quello di Serie A non permette alcun tipo di errore di valutazione, soprattutto con una squadra come quella trevigiana, di grande tradizione e capace di imprese importanti.

In casa del del FirstXV della Rangers sarà necessario dare il massimo, soprattutto da parte dei giocatori sin qui meno impegnati, che vorranno farsi trovare pronti in questa occasione.

LA GIORNATA DI RECUPERO

9° giornata 13 marzo 2022, ore 14 e 30 originariamente programmata 23/01/22?

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale

?Ruggers Tarvisium vs Valsugana Rugby Padova

?Rugby Badia vs Rugby Paese?

Verona Rugby vs Valpolicella Rugby?

Petrarca Padova riposa



CLASSIFICA

?Rangers Rugby Vicenza 40

Valsugana Padova 35?

Rugby Paese 25?

Verona Rugby 22?

Rugby Badia 22?

Ruggers Tarvisium 18?

Petrarca Padova 18?

Rugby Casale 13?

Valpolicella Rugby 9

BIGLIETTI PER LA TRIBUNA DELL RUGBY ARENA DI VICENZA

Ingresso adulti 5€

?Ingresso gratuito per tesserati Rugby Vicenza e Under16?

I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso la biglietteria della Rugby Arena a partire dalle ore 13 e 45. La capienza massima è di 600 persone. Per accedere alla struttura sarà necessario seguire le regole dettate dall’emergenza sanitaria.

E' obbligatoria la prenotazione a questo indirizzo