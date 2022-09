Atletica, oro nazionale CSI: viene da Cavazzale e il suo giavellotto vola come una Paloma

In una nota il presidente della ASD Risorgive di Cavazzale (Monticello Conte Otto, Vicenza) Paolo Spanevello, comunica di aver scoperto una nuova stella dell’atletica giovanile in terra berica: Paloma Castillo di Cavazzale è campionessa nazionale giavellotto cadette con la misura di 37 metri e 64 centimetri. Un lancio importante per la sua fascia d’età.

«E’ una cadetta al primo anno di categoria che ha iniziato a praticare atletica da zero con noi della società Risorgive un anno fa - afferma Spanevello che è anche coordinatore provinciale dell’attività sportiva CSI -. Si è presentata alle nazionali con un personale di 29,78. Negli ultimi 2 lanci prima 35,07 e poi 37,64».



Con orgoglio il presidente Spanvello afferma: «Si tratta della migliore prestazione stagionale regionale per le giovani atlete sia del CSI sia della FIDAL».Paloma Castillo è allenata da Federica Gaspari e nelle ultime settimane è stata seguita per la tecnica del giavellotto in modo specifico da Toni Lazzaretto.