Atletica: oltre 500 iscritti alla corsa campestre CSI di domenica 11 dicembre a Bolzano Vicentino

Si svolge domenica 11 dicembre 2022 la terza prova del campionato provinciale CSI di corsa campestre. Tra i 546 iscritti atleti di tutte le età dagli esordienti ai veterani.

Il ritrovo è per le ore 8 e 30 al parco Nord in via Papa Luciani a Bolzano Vicentino.

Il programma gara vede partenze ogni mezz’ora dalle 9 e 10 quando prende il via la manifestazione con la gara della categoria maschile amatori. Alle 9 e 45 la gara per gli junior e senior, a seguire verso le 10 e 15 le categorie adulte femminili (allieve, junior, senior amatrici e veterane) partiranno assieme.

Alle 10 e 30 iniziano le premiazioni e vi sarà lo start della categoria “special”.

I più giovani cominceranno alle 10 e 45 con le gare degli esordienti (nati nel 2011 e 2012) e a seguire ragazzi, cadetti (suddivisi in gare maschili e femminili) e allievi maschi.

Si chiuderà con il “cross corto” e le ultime premiazioni. La manifestazione dovrebbe concludersi per le 12 e 30.



Ad organizzare la mattinata di gare il Comitato territoriale CSI di Vicenza, tramite la commissione atletica, e con il preziosissimo lavoro in loco della società sportivae di tutti i suoi volontari. L’iniziativa sportiva gode del patrocinio del