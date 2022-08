Atletica, mezzofondo: Federica Del Buono ce la mette tutta ma è fuori dalla finale degli Europei di Monaco

Un Europeo generoso ma complesso per la mezzofondista vicentina Federica Del Buono, 27 anni, tesserata con il GS Carabinieri. L’azzurra martedì 16 agosto 2022 è arrivata nona nella batteria della semifinale dei 1500 metri con il tempo 4’08”14. Una batteria molto tattica la sua vinta dalla britannica Laura Muir (4’06”40) e dove l’azzurra Ludovica Cavalli con il tempo di 4’06”59 ha agguantato il secondo posto.

Da ricordare che a metà giugno 2022 a Castellon in Spagna Federica Del Buono ha fatto registrare il suo miglior tempo nei 1500 metri che ha corso in 4'03"45, diventando la quarta italiana di sempre in questa distanza del mezzofondo.

Molto più veloce l’altra batteria di semifinale con Gaia Sabbatini (23 anni) che si qualifica per la finale concludendo in sesta posizione con il tempo di 4’04”19. Batteria vinta dalla polacca Sofia Ennaoui (4’02”73) l’unica a far registrare all’Europei (per ora) un tempo sotto i 4’03”.