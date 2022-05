Atletica, Master 80: il vicentino Ampelio Pillan vince l'oro europeo nel Nordic Walking

Il tecnico e atleta vicentino Ampelio Pillan (fondatore del GS Alpini affiliato a Fidal e CSI) si laurea campione europeo nel Nordic Walking a Grosseto. Le gare si sono svolte nei giorni scorsi e quella del fondatore del GSA sabato 14 maggio 2022.

Ampelio, tecnico del salto con l'asta e della marcia per Atletica Vicentina, ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei No Stadia che si sono tenuti lo scorso weekend a Grosseto nella categoria senior master 80 e in particolare nella prova di 5 chilometri di camminata nordica.