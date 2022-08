Atletica: la vicentina Cestonaro decima nel triplo agli Europei risponde per le rime agli hater su Instagram

Chiude l’europeo di Monaco con una decima posizione la vicentina Ottavia Cestonaro che si è conquistata inizialmente la finale del salto triplo con un 13 metri e 48 centimetri, ma nell’ultima gara non migliora: primo salto 13 metri e 15 centimetri, secondo nullo e terzo di nuovo sui 13,48. Quest’anno Cestonaro aveva già raggiunto i 14,22. Diversi i fattori che hanno determinato l’andamento della gara a partire dal maltempo.

IL POST SU INSTAGRAM "PER TOLGIERSI DEI SASSOLINI DALLE SCARPE"

L’atleta lunedì 22 agosto a due giorni dalla finale del salto triplo di Monaco vinta con un 15,02 dall’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, ha postato il suo pensiero su Instagram.

LA RISPOSTA DI OTTAVIA CESTONARO AGLI HATER SU INSTAGRAM

«Questa volta devo avere un po’ più di pazienza e lasciare che anche il tempo faccia la sua parte, che mi aiuti a capire e lasciare andare ciò che da qualche giorno a questa parte mi sta facendo così male - ha scritto Ottavia Cestonaro -. Sono quel tipo di atleta che non cerca mai scuse, che non darà mai la colpa a fattori esterni o a terze persone nel tentativo di giustificare il risultato di una gara».

E prosegue la vicentina: «Faccio sempre un “mea culpa”, indipendentemente da quello che succede prima o durante e cerco di capire il perché, affinché qualsiasi esperienza mi insegni qualcosa, mi renda migliore. Questa volta è diverso e un po’ più difficile, perché davvero faccio fatica a comprendere».

SONO FORTUNATA!

Ottavia Cestonaro è un fiume in piena: «Nonostante ciò, mi sento molto fortunata ad essere circondata da persone meravigliose che mi aiutano ad arrivare dove non arrivo da sola. In questi ultimi giorni mi sono state date diverse chiavi di lettura per cercare di elaborare ciò che è successo ed ognuna di esse ha una sua logica e validità. La cosa forse più importante è che ho una stima enorme, sia umanamente che professionalmente, di tutte le persone che mi stanno aiutando a capire, per cui non posso che affidarmi a loro in questo momento ed essere enormemente grata».

L'INCIDENTE E IL CAMBIO DELLA GAMBA DI STACCO

La memoria va all’incidente e alla sua grande volontà e determinazione che le ha permesso di riprendere l’attività agonistica di alto livello “rieducando” completamente il suo fisico.

«Due anni fa, cambiando gamba di stacco, ho intrapreso la scelta più difficile della mia carriera. L’alternativa era quella di mettere irreversibilmente a rischio non solo la mia attività di atleta, ma anche la mia salute - sottolinea -. Così ho ricominciato da zero, senza alcuna certezza o garanzia di poter tornare a saltare certe misure o competere a livello internazionale».

UN DECIMO POSTO CHE VALE

«Quello che c’è dietro al raggiungimento di questo decimo posto in Europa lo conosco solo io - spiega Ottavia Cestonaro -, per questo qualsiasi critica o commento cattivo non sarà mai all’altezza di quello che dico a me stessa da giorni. Dopo gare del genere, sono e sarò sempre io la più dura con me stessa. Però credetemi, un po’ di empatia e gentilezza in questi momenti non costano nulla».

Il riferimento è alle critiche ricevute sui socialnetwork da alcuni leoni da tastiera e non solo.