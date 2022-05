Atletica: l'azzurra Federica Del Buono a Grosseto registra nei 1500 il tempo per gli Europei di Monaco

Al meeting di Grosseto l'atleta vicentina azzurra Federica Del Buono (CS Carabinieri) fa registrare un altro record regionale a distanza di pochi giorni da quello degli 800 metri che aveva ottenuto a Savona. Domenica scorsa la gara erano i 1500 metri e l'atleta vicentina del Centro Sportivo Carabinieri si è piazzata al 5° posto in 4.05.58, migliorando il suo primato regionale di 4.07.70, che aveva ottenuto ai Giochi Olimpici di Tokyo nell'agosto 2021.

PER DEL BUONO IL TEMPO PER MONACO 2022

Con questo risultato si acccredita per l'accesso agli Europei di Monaco, come lei stessa fa notare sul suo profilo Instagram.

La competizione continentale in Baviera inizierà l'11 agosto e si concluderà il 21 agosto 2022.

Il record personale di Federica Del Buono lo registrò con la maglia del GS Forestale, prima che fosse inglobato nel CS Carabinieri: aveva corso in 4.05.32 nel 2014.

A GROSSETO ANCHE VALLORTIGARA E CESTONARO

A Grosseto nell'alto la vicentina Elena Vallortigara (Carabinieri) si è fermata sul 1,85.

Mentre nel salto in lungo Ottavia Cestonaro (Carabinieri) ha fatto segnare 6,35 (+1,3) per Ottavia Cestonaro (Carabinieri): eguaglia la sua seconda prestazione regionale di tutti i tempi.

Sotto due immagini del meeting di Grosseto (fonte: FIDAL-Instagram) che riprendono Federica Del Buono all'arrivo e in "frenata"