Atletica: in 600 alla campestre del CSI a Sarcedo domenica 20 novembre 2022

Al CSI di Vicenza c’è tanta voglia di corsa campestre: al cross provinciale Memorial “Sergio Pesavento” (indimenticato atleta e poi presidente della polisportiva Montecchio Precalcino scomparso l'inverno scorso) che si svolge domenica 20 novembre 2022 al mattino a Sarcedo si sono iscritti 600 atleti.

La gara si svolge nelle vicinanze della Fattoria Sociale La Costa di Sarcedo (via Ca’ Ronzani) e il ritrovo è previsto per le 8 e 30. Inizio gare alle 9 e 15 minuti. Si parte con la categoria amatori per passare in sequenza alle partenze di junior e senior maschili, allieve, junior, senior, amatrici e veterane femminili.

Alle 10 e 35 la categoria special. Poi dalle 10 e 45 i più giovani: sono previste le partenze per esordienti femminile, esordienti maschile, ragazzi, ragazze, cadette e cadetti. Poi allievi con veterani maschile. Dalle ore 12 tre partenze per il cosiddetto cross corto. Alle 12 e 30 le premiazioni. Altre notizie sulla pagina del sito del CSI dedicato all'atletica.