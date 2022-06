Atletica: in 400 atleti di tutte le età domenica 12 giugno sulla pista di Tezze sul Brenta

Sono 400 gli iscritti alla terza prova del campionato provinciale di atletica su pista del Centro Sportivo Italiano di Vicenza. La gara si svolge domenica 12 giugno 2022 dalle ore 9 alle 13 nel campo sportivo di Tezze sul Brenta che è dotato di pista di atletica e delle attrezzature necessarie per il getto del peso, il salto in alto e il salto in lungo nonché il getto del giavellotto. Ovviamente saranno gestite una serie di gare di velocità e di mezzofondo che coinvolgono tutte le categorie degli atleti CSI, dagli esordienti ai veterani maschi e femminili.

