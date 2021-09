Atletica: in 250 atleti sabato 18 settembre a Dueville al sesto meeting CSI Vicenza

Domani pomeriggio 18 settembre 2021 alle 15 prende il via l'ultima (la sesta) delle prove del campionato provinciale di atletica leggera del Centro Sportivo Italiano di Vicenza. Sono previsti almeno 250 atleti (15 società sportive) per gare di corsa (velocità, mezzofondo e staffetta svedese e staffetta mista 4x200), lancio (peso) e salto (alto e lungo). Un meeting in cui è stata data la precedenza ai giovani e ai giovanissimi in particolare agli "esordienti" che hanno pagato di più lo stop dovuto alla pandemia. Organizza la Polisportiva Dueville con la commissione atletica e il gruppo giudici di gara del Csi provinciale. Le gare si svolgono alla pista di atletica comunale in viale dello sport, 22 a Dueville.