Atletica: il CSI ha conferito il Discobolo d'Oro a Giacomo Dalla Pria, primo allenatore dell'oro olimpico Gelindo Bordin

L'8 dicembre 2022 a Giacomo Dalla Pria, ex atleta e allenatore di atletica leggera, il Centro Sportivo Italiano ha conferito l'ambitissimo riconoscimento nazionale denominato "Discobolo d'Oro" per il suo impegno nel promuovere lo sport e per il suo servizio nell'associazione. Il 77enne ha ricevuto la medaglia e la pergamena dalle mani del presidente regionale del Veneto del CSI Giovanni Cattozzi in occasione dell'assemblea annuale provinciale delle società sportive coordinata dal presidnete vicentino Francesco Brasco.

Giacomo Dalla Pria è nato a Montegalda (Vicenza) il 20 marzo 1948 ed è sempre stato tesserato con il comitaot del CSI di Vicenza fin dalla giovane età.



Il percorso di Dalla Pria dagli anni '60 ad oggi



1964 (anni 16) Tesserato Atleta del CSI Caldogno.

1970 (anni 22) Tesserato Atleta ed Allenatore con CSI Montegalda di cui è tra i fondatori.

1973 – 1977 allenatore, assieme al Prof. Ceroni, del maratoneta Olimpionico a Seul ’88 Gelindo Bordin (anni 14-18) in quegli anni tesserato con CSI Montegalda e con CSI FIAMM, società FIDAL del Comitato Provinciale CSI di Vicenza che permette agli atleti di diverse società CSI di gareggiare in federazione.

1988 – 1989 Continua per due anni con il CSI Vicenza Est come Atleta ed Allenatore essendo cessata l’attività del CSI Montegalda per carenza di atleti e dirigenti.

1990 – 2001 Passa ad essere Atleta ed Allenatore di CSI La Giara di Isola Vicentina.

Dal 2002 e tuttora allenatore dei giovani atleti del CSI Lumignano associazione che nel 2009 cambia nome in CSI Atletica Colli Berici.

Per 34 anni Atleta CSI dal 1964 al 1998.

Per 57 anni Allenatore CSI dal 1964 al 2021 ed ancor oggi (anni 74) sempre in campo ad allenare i giovani atleti del CSI.

Sotto Giacomo Dalla Pria tra il presidente provinciale Francesco Brasco e il presidente Veneto Giovanni Cattozzi (foto di Lorenzo Brasco per il CSI Vicenza-Facebook)