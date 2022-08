Atletica, Europei: la vicentina Elena Bellò vola in semifinale degli 800 metri piani

Elena Bellò, 25 anni, nata a Schio, conquista il passaggio del turno negli 800 metri piani femminili agli europei di Monaco di Baviera con il crono di 2'01"80. Sarà in gara venerdì 19 agosto alle 10 e 50 (diretta su Rai 2 o Rai Sport) per cercare il pass per entrare tra le migliori otto atlete della specialità d’Europa.

Ai mondiali di Eugene negli USA un mese fa è stata eliminata nelle semifinali con un tempo di 2'00"34. In giugno però al Golden Gala di Roma ha fatto regitrare il terzo tempo di sempre tra le italiane infrangendo il muro dei 2 minuti, ovvero 1'58"97.

Elena Bellò in gara a Monaco di Baviera (foto: FIDAL/Grana-Facebook)